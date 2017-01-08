İngiltere’de Türkiye-Rusya ilişkileri tartışılacak

İsrail’in İngiltere büyükelçisi özür diledi— 8 Ocak 2017
İsrail’in İngiltere Büyükelçisi Mark Regev, Londra’da görevli bir çalışanının gizli kameraya kaydedilen ve İngiltere’nin üst düzey yetkililerini hedef alan sözleri yüzünden özür diledi.
Oxford Üniversitesi’nden Ezgi Başaran ve King’s College’den Dr Natasha Kuhrt’un katılacağı toplantıda gündemden düşmeyen Türkiye – Rusya ilişkileri masaya yatırılacak.
2015’te Suriye üzerinde Türkiye hava sahasına girdiği iddiasıyla düşürülen Rus uçağı kriziyle gerilen Türkiye-Rusya ilişkileri Suriye‘de ortak politika izlenmesine karar verilmesiyle tekrar yumuşamıştı. Aralık 2016’da Rusya‘nın Türkiye Büyükelçisi’nin bir Çevik Kuvvet polisi tarafından vurulması üzerine tekrar gündeme gelen Türkiye-Rusya ilişkileri hem Suriye açısından hem de Türkiye‘nin Rusya‘ya enerji bağımlılığı dolayısıyla bölgenin nabzı açısından önem arzediyor.
Türkiye’den gazeteci ve köşe yazarı ve bugünlerde Oxford Üniversitesi‘nde ziyaretçi akademisyen olarak görev alan Ezgi Başaran ve King’s College savunma ve çatışma çalışmaları departmanından Dr Natasha Kuhrt toplantıda gündemden düşmeyen Türkiye-Rusya ilşkilerini değerlendirecekler. Başaran Türkiye‘nin iç politikasının Rusya ile ilişkilere yansımalarını Rusya ve Avrasya güvenlik politikaları uzmanı olan Dr Kuhrt ise Rusya ve uluslarası siyaset açısından ilişkileri irdeleyecek.
Lord Balfe’in ev sahipliğini yaptığı toplantı 11 Ocak akşamı 19: 00-21: 00 arası Lordlar Kamarası’nda gerçekleşecek. (DHA)
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