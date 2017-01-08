“İnsan sigarayı önce beyninde bırakmalı”

İngiltere hükümeti; toplumun en büyük sorunlarından birisi olan ‘sigara bağımlılığını’ en aza indirmek için devrim gibi bir kararla bütün sigara paketlerini ‘tek tip’ yaptı. Dolayısıyla ülkede faaliyet gösteren tütün şirketleri; ürünlerini, kendi markalarını en üstte gösteren paketlerde satamayacak ve böylelikle sigara, özellikle çocuklar için daha az çekici hale getirilecek.

LONDRA GAZETE ANKET…

Londra Gazete olarak; hem bu yeni kararı ve olası sonuçlarını, hem de toplumda sigara kullanımının ulaştığı boyutu İngiltere’de yaşayan Türkiyeli toplum üyeleriyle konuştuk. Diğer yandan; Kuzey ve Güney Londra’da yaşayan 100 kişiyle, sigara kullanımına yönelik bir anket yaptık. Sonuçlar pek de iç açıcı değil.

Toplum üyeleri; ne zam ne de şekilsel değişiklikler ile kısıtlamaların sigara bağımlılığından kurtulmak için yeterli olmadığını, olayın tamamen insanın beyninde bittiğini savunuyor.

Sigara kullanıyor musunuz?

Kullanıyorum (65 kişi)

Kullanmıyorum (28 kişi)

Elektronik sigara kullanıyorum (7 kişi)

Öte yandan; İngiltere Sağlık Bakanlığı’na bağlı Halk Sağlığı Kurumu, sigara içen yetişkin sayısının 2016 yılında yüzde 16,9 ile tarihin en düşük seviyesine indiğini açıkladı. Uzmanlara göre, bu düşüşte elektronik sigara kullanımının artması etkili oldu. 2012 yılında yetişkinlerin yüzde 19,3’ü kendisini ‘sigara içicisi’ olarak tanımlarken, 2015’te bu oran yüzde 17’nin altına indi. Resmi verilere göre, 216 yılında İngiltere’de bir milyondan fazla kişi sigarayı bırakmak için elektronik sigara denedi. 700 bin kişi ise reçeteyle satılan nikotin bantları ve sakızları kullandığını söyledi. Halk sağlığı uzmanları, sigarayı bırakmak için en etkili yolun; reçeteyle satılan ilaçlar ve Kurumun yerel birimlerinden alınacak profesyonel yardım olduğunu da vurguluyor.

Burçin YILMAZ

“Sigara paketlerinin tek tip olması bence kullanımda caydırıcı etki yaratmaz. İnsanların, son dönemde paketlerin üzerinde yer alan o iğrenç resimler nedeniyle sigara içmekten vazgeçtiğini de zannetmiyorum. Fakat ‘fiyat’ sigarayı bırakmak için bir sebep olacaktır. Özellikle İngiltere’de sigara fiyatları çok yüksek. Bu durum tiryakiler arasında sıkıntı yaratıyor. Dolayısıyla insanlar marketten sigara satın almak yerine tütünü tercih ediyor veya Türkiye’den gelirken sigara getiriyorlar. Paketlerin üzerine sadece fotoğraf konulması bence kafa karışıklığına sebep olacak.”

Mert SEYRAN

“Sigara paketlerinin tek tip olması kesinlikle caydırıcı değil. Hatta daha çok kafa karışıklığı yaratacaktır. Bu tarz düzenlemelerin tiryakileri etkileyeceğini düşünmüyorum. İngiltere’de sigara fiyatları, burada çalışıp para kazanan birisi için çok yüksek olmamakla birlikte, Türkiye’den örneğin, kısa süreliğine tatil amaçlı gelenlere göre ise oldukça pahalı… Ben elektronik sigara kullanıcısıyım ve normal sigaraya göre daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü normal sigara içerken nefes alıp-vermede sıkıntı yaşarken şu an bu tarz bir sıkıntı yaşamıyorum.”

Ali ÜLGER

“Yaklaşık 10 yıl sigara içtim. Şu an kullanmıyorum. Bırakmamın sebebi şu: Hastaneye gittiğimde akciğerimin, 60 yaşındaki birisinin akciğeriyle aynı özelliklere sahip olduğunu söylediler. Sigara kullanırken hep spor yapmak için çaba gösteriyordum. Fakat nefesim bir türlü buna yeterli gelmiyordu. Sigarayı bırakmak için neler yapılmalı, ne tarz psikolojik destek alınmalı diye araştırmalar yapıyordum. Hastaneye gittikten sonra kendime bir paket sigara aldım ve hepsini o gün içtim. O sigaralar, içtiğim son sigaralar oldu. O günden itibaren hiç sigara kullanmadım ve kendimi çok daha sağlıklı hissediyorum. Çevremdeki pek çok arkadaşım sigara kullanıyor. Ben onların da bırakması için elimden geleni yapıyorum. Öte yandan, İngiltere’de yapılan yeni uygulamanın, insanlara sigarayı bıraktırmak için caydırıcı olacağını düşünmüyorum.”

Hacı ÇALIK

“Sigara kullanmaya 1985 yılında başladım. İlk zamanlarda kuzenlerimden ‘otlanır’ fakat aldığım sigaraları tam içmeden atardım. Bu nedenle sonraları bana sigara vermemeye başladılar. Ben de kendi sigaramı kendim satın almaya başladım. O dönemin en kaliteli sigarasını alır ve uzun sürede tüketirdim. İngiltere’ye taşındıktan sonra sigara tüketimim arttı. Buradaki yoğun stres ve ağır çalışma şartları beni daha fazla sigara içmeye yöneltti. Diğer yandan, İngiltere’de sigara paketlerinin tek tip olması bence, ‘bıraktırmak’ için çok caydırıcı olmayacak. Çünkü sigarayı bırakmak isteyenler bu işi öncelikle kendi beyninde bitirmeli.”

Ramazan GÜZEL

“50 yıldan fazladır sigara kullanıyorum. Hiç unutmam, babam yanımızda çalışan bir ağabeye, o ağabey de bana sigaranın nasıl içileceğini öğretmişti. Babam sigaraya başladığımı hemen anlamış, o ağabeye de kızmıştı. Günümüzde sigarayı bırakmak isteyenlere yönelik ‘nikotin bandı-sakızı’ veya ‘elektronik sigara’ gibi çeşitli yardımcı unsurlar var. Fakat hiçbirinin bu konuda etkili olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yan etkilerinin olduğunu da duyuyoruz. Sigarayı bırakmak isteyen bu işi önce beyninde bitirmeli. Diğer türlü ne yöntem denenirse denensin bence çözüm olmaz. İster sigara fiyatları yükselsin, ister paketlerin şekli değişsin fark etmez. Eğer bir insan o sigarayı içmek istiyorsa bir yolunu bulur içer. Ancak şartlar bazen insanı mecbur bırakabilir. Ben de böyle bir kararın arifesindeyim. Çok sevdiğim bir gelinim ve bir torunum var. Gelinim geçenlerde şaka yoluyla da olsa, “Eğer sigarayı bırakmazsan torununu bir daha sevemezsin” dedi. Bu söz beni, sigarayı bırakma konusunda ciddi ciddi düşündürmeye başladı.”

Hüseyin KOCABAŞ

“Hayatımda hiç sigara içmedim. Çevremdeki birçok kişi sigara kullanıyor ve hepsinin farklı farklı mazeretleri var. “Ben içiyorum sen içme” veya “Biz başladık bırakamıyoruz” gibi cevaplar veriyorlar. Ben bu cevapların çok samimi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir insan istediği takdirde her şeyi yapabilir. Sigara bağımlılığı bütün toplumlarda sorun yaratan bir husus. Sigara içen kişilere ve onların çevresindeki ‘pasif içicilere’ çok üzülüyorum. Sigara kullanan arkadaşlara da özellikle şu mesajı vermek istiyorum: Sigarayı kesinlikle küçük çocukların yanında içmeyin. Çünkü çocuklar genelde, büyüklerinden görüp- özenerek bu kötü alışkanlığa başlıyor. Diğer yandan, toplumda sigara bağımlılığını azaltmaya yönelik hükümetlerin aldığı önlemlerin de çok etkili olacağını düşünmüyorum.”

Onur TEMEL

“20 yaşındayım, yaklaşık 5 yıldır sigara içiyorum. Pek çok arkadaşım sigara içtiği için ben de başladım diyebilirim. Onları mazeret olarak öne sürmüyorum, diğer çevresel etkenler de sigaraya başlamada önemli rol oynuyor. Öte yandan, benim için çok önemli bir kararı buradan açıklamak istiyorum. Sigarayı bu yıl bırakmaya karar verdim. Çünkü sağlık anlamında ciddi sorunlar yaşamaya başladım. Sigara nedeniyle iştah kaybı oldu ve haliyle kilo kaybettim. Ayrıca bedensel olarak kendimi çok yorgun hissediyorum. Şimdi spora başladım, çevremi de yavaş yavaş değiştirmeyi düşünüyorum. Eğer psikolojik olarak bunu başarabilirsem, 2017 yılında sigarayı bırakabileceğimi düşünüyorum.”