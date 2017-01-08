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İskoçya bağımsızlık referandumunu gündeminden çıkarabilir

— 8 Ocak 2017

 

İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon

İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon, Birleşik Krallık‘ın Avrupa Birliği‘nden(AB) ayrılma (Brexit) sürecinde ülkenin ortak pazar üyeliğinin muhafaza edilmesi halinde İskoçya’nın bağımsızlık referandumunun gündemden düşebileceğini söyledi.
İngiliz kamu yayım kuruluşu BBC‘nin radyo programı “Günaydın İskoçya”ya katılan Sturgeon, “yumuşak Brexit” seçeneğinin tercih edilmesi halinde ülkesinin Birleşik Krallık‘tan bağımsızlığı için ikinci bir referandumu gündemlerinden çıkarabileceklerini açıkladı.
İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda‘dan oluşan Birleşik Krallık‘ta geçen haziran ayında yapılan AB referandumundan yüzde 52 oy oranıyla Brexit kararı çıkmıştı. İngiltereve Galler‘de Brexit oyları ağırlıktayken, İskoçya’da halk yüzde 62 oranında AB üyesi olarak kalmaktan yana oy kullanmıştı.
Birleşik Krallık’tan ayrılmayı 2014’te referanduma götüren ancak bağımsızlık için yeterli çoğunluğu sağlayamayan İskoçya’da hükümetAB referandumunun ardından yeni bir bağımsızlık referandumunu gündeme almış ve yeni bir referandum tasarısını tartışmaya açmıştı.

BREXIT SEÇENEKLERİ

Birleşik Krallık hükümeti mart ayı sonunda başlatmayı öngördüğü Brexit müzakereleriyle ilgili henüz ayrıntılı bir açıklama yapmış değil ancak kamuoyunda “yumuşak” ve “sert” olmak üzere iki seçenek tartışılıyor.

Brexit’in ortak pazar ve gümrük birliği dahil AB‘nin bütün kurumlarından çıkmayla sonuçlanmasını isteyen “sert” çevrelerin karşısında, ortak pazara erişimin sürmesi karşılığında AB ile arada belirli ölçüde bir serbest dolaşımın yürürlükte kalmasına izin verilmesini isteyen “yumuşak Brexitçiler” bulunuyor.

İskoçya’nın Brexit opsiyonlarıyla ilgili olarak Birleşik Krallık merkezi hükümetine ayrıntılı bir plan sunduğunu belirten Sturgeon, “yumuşak Brexit” seçeneğinin hayata geçirilmemesi halinde ülkesinin Birleşik Krallık‘tan yeni bölgesel yetkiler isteyeceğini söyledi.

Sturgeon, bunların Birleşik Krallık‘ın AB‘den bütünüyle kopması halinde de İskoçya’nın ABile ortak pazar ve göç konularında kendi ilişkilerini düzenlemesine imkan verecek yetkiler olacağını kaydetti.

“Eğer İskoçya’nın ekonomik ve demokratik çıkarlarını Birleşik Krallık içinde korumanın bir yolunu bulabilirsek, bu yolu izlemeye hazırım.” diyen Sturgeon, bunun uzun vadede İskoçya’nın bağımsız olması gerektiğine duyduğu inançtan vazgeçtiği anlamına ise gelmediğini vurguladı. (haberler.com)

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