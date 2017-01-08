Liverpool, FA Cup’ta Plymouth’u geçemedi: 0-0

Liverpool, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) maçında bugün sahası Anfield’de konuk ettiği Plymouth’la 0-0 berabere kalarak tur şansını ikinci karşılaşmaya bıraktı.

Sahaya 21 yaş ortalamasına sahip çok genç kadro ile başlayan, Emre Can ve Lucas’ı ilk 11’e ekleyerek maça başlayan Liverpool etkili görünmesine rağmen gol yollarını bulmakta zorluk çekti. Sky Bet League Two’da lider durumda bulunan Plymouth ise kontrollü defans oyunuyla rakibine gol şansı vermedi.

İkinci yarıda 60. dakikadan itibaren Sturidge, Lallana ve Firmino’yu oyuna alarak baskısını arttıran Liverpool, yakaladığı birkaç gol şansını da kullanamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.