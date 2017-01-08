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Londra’da soğuklar nedeniyle evsizlere acil sığınma evleri

— 8 Ocak 2017

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan gelen sert kış koşullarına karşın Londra sokaklarında kalan evsizlere acil sığınma evlerinin açılacağını belirtti.

Sadiq Khan yaptığı açıklamada soğuk havaların hakim olduğu günlerde sokakta kalan ve yardıma ihtiyacı olan kişilerin Streetlink vakfına haber verilerek sığınma evlerine yönlendirilmesini ileri sürdü. Twitter ve Facebook hesaplarında yaptığı açıklamada Khan şunları söyledi:

“Geceleri Londra’nın dondurucu soğuklarına maruz kalacak evsiz ve yardıma muhtaç kişiler için acil sığınma evleri açtık. Sokaklarda yardıma ihtiyacı olan kişileri gördüğünüzde lütfen durumu bildirin”

Geceleri sıfır derecenin altına düşmeye başlayan sıcaklıkların Londra’da hakim olmaya başlaması üzerine başaltılan kampanyada, Khan paylaşım ve birlik beraberliğin toplum olarak sağlık hizmetlerine önemli katkıda bulunacağını belirtti.

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