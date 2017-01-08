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Türk atletlerin Edinburgh’taki başarısı

— 8 Ocak 2017

 

Yasemin Can.

Atletizmde, Büyük Edinburgh Krosu, İskoçya’da yapıldı. Elit kadınlarda milli atlet Yasemin Can birinci, Meryem Akdağ ikinci olurken, elit erkeklerde Aras Kaya ise üçüncü sırada yer aldı.
Türkiye Atletizm Federasyonu’nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre İskoçya’nın Edinburgh kentinde yapılan yarışta Avrupa Karması’nı temsilen yarışan, pist ve krosta Avrupa şampiyonluğu bulunan Yasemin, açık farkla birinci oldu.
Geçen yılın en başarılı Avrupalı atletleri arasında başı çeken 20 yaşındaki atlet, yaklaşık 3 bin seyircinin parkur kenarından takip ettiği yarışta, 6 kilometrelik mücadelenin ilk turunu Meryem Akdağ ile birlikte geçti. Yasemin, ikinci turdan itibaren tek başına kaldı. İkinci turda 4, üçüncü turda 10 saniyeye çıkardığı farkı yarış bitiminde 20 saniyeye taşıyan Yasemin Can, parkuru 20 dakika 36 saniye ile tamamladı. Avrupa Karması’nda yer alan diğer milli atlet Meryem Akdağ, 2. sırayı elde etti.
Elit erkeklerde ise olimpiyat şampiyonu İngiliz Mo Farah, Avrupa şampiyonu Türk atlet Aras Kaya ile farklı takımlarda yarıştı. Farah, yarışın ikinci turunda arkada kalırken, İngiliz Callum Hawkins son metrelerde ABD‘li Leonard Korir’e geçildi. Aras Kaya ise bu ikilinin 18 saniye arkasında finişe üçüncü sırada geldi.
Büyük Edinburgh Krosu’nda genel klasmanda ABD 1. olurken, Avrupa Karması 2., İngiltere ise 3. sırada yer aldı.

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