1 Sterlin bu sabah 4, 4912 TL oldu

Londra metrosunda ‘Pantolonsuz Seyahat Günü’— 9 Ocak 2017
Londra metrolarında dün renkli görüntüler yaşandı.
ABD dolarının TL karşısındaki yeni rekor çıkışına paralel olarak İngiliz sterlini de yüzde 0,2801’lik artış gösterdi.
Döviz.com sitesinin Türkiye saati ile 11’deki verilerine göre Sterlinin alış fiyatı 4,4912 olurken, satış fiyatı da 4,4933 olarak belirlendi.
ABD dolarının TL karşısındaki yeni rekor çıkışına paralel olarak İngiliz sterlini de yüzde 0,2801’lik artış gösterdi.
Döviz.com sitesinin Türkiye saati ile 11’deki verilerine göre Sterlinin alış fiyatı 4,4912 olurken, satış fiyatı da 4,4933 olarak belirlendi.
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