‘AP’nin sorunu, hükümet-halk ayrımı yapmaması’

Financial Times gazetesinde ayrıca, yazar Elif Şafak’ın “Türkiye yüzünü Doğu’ya dönerken satranç rahatsız edici bir metafor” başlıklı yazısına yer veriliyor.

Elif Şafak yazısına “Kimlik, Türkiye’de çözülemeyen bir ikilem. Tam olarak kimiz biz? Doğu’nun mu, yoksa Batı’nın mı insanıyız?” diye başlıyor.

Şafak’ın Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerinin durdurulması yönündeki tavsiye kararını hatırlattığı yazıda şu ifadelere yer veriliyor:

“AP’nin kararındaki sorun, hükümet ve halk arasında bir ayrım yapmaması. Türkiye, Erdoğan ve destekçilerinden elbette çok daha fazlası, karmaşık ve farklı katmanlardan oluşan bir sivil topluma sahip bir ülke. Bu ayrımın yapılmamış olması tehlikeli. Türkiye’yi Avrupa’dan uzaklaştırmak, soyutlanma taraftarı olanların işine gelecektir.”

Türkiye’nin AB’ye üye olmasını istemeyenlerin uluslararası ilişkileri “satranç oyununa benzettiğini” belirten Şafak, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Orta Doğu ve özellikle de Suriye’deki politikalarına ilişkin şu değerlendirmeleri yapıyor:

“Dış ve iş siyaseti satranç oyununa benzetmenin en tehlikeli yönü, siyasetin -fiziksel olmasa da psikolojik bir- sürekli savaş halinin olduğu, sıfır toplamlı bir oyuna dönüştürülüyor olması.” (bbctürkçe)