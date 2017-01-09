Cenevre’de ilk toplantı yapıldı

Londra Metrosu’nda grev başladı— 8 Ocak 2017
Londra’da 4 bin dolayında metro çalışanı bu akşam saat 18.00’den itibaren 24 saat sürecek grev başlattı.
Kıbrıs müzakerelerine Cenevre’de devam ediliyor.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis çalışmalara dün saat 21.00’de koordinasyon toplantısıyla başladı.
Intercontinental Madrid Salonu’nda yapılan ve iki saat süren toplantıda bugün başlayacak ve 3 gün sürecek müzakerelerin koordinasyonu gerçekleştirildi.
BM yetkililerinin de katıldığı toplantıda Akıncı’ya Müzakereci Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin eşlik ediyor.
CENEVRE ZİRVESİNDE SAATLER NETLEŞTİ
Liderler, 9-10-11 Ocak’ta her gün sabah 11:00-15:00 (KKTC saatiyle) saatleri arasında Milletler Sarayı/Concordia’da görüşecek
Aynı tarihlerde 17:00–19:00 arasında ise müzakere heyetleri biraraya gelecek. Üç gün boyunca 19:30-22:00 saatleri arasında da liderlerin gün içindeki ikinci görüşmeleri olacak. (KıbrısHaber)
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