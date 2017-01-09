Dalston’da bir genç çete kavgasında bıçaklandı

Doğu Londra’da Türkçe konuşan toplumun da yoğun olarak bulunduğu Hackney’in Dalston bölgesinde çıkan çete kavgasında bir genç bıçakla yaralandı.

Pazar sabaha karşı 5.00 sularında yaşanan olaydan sonra bıçaklanmış olarak bulunan 20’li yaşlarındaki genç sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Gencin yaralarının hayati tehlike taşımadığı öğrenildi. Olay yakınındaki bir evde oturan bir kişi, sabah saat 5.00’de uyandığında bir çete savaşını gördüğünü tweet ederek paylaştı.

Olayı soruşturmaya başlayan polis, Kingsland High Street’te bir çadır kurarken, bu cadde ve yakınındaki Ashvin Street’i kordon altına alarak kapattı. Ancak şu ana dek herhangi bir tutuklama yapmadı.

Metropolitan Police sözcüsü, “Polis, 8 Ocak Pazar sabahı erken saatlerde Kingsland High Street’teki bir bıçaklanma olayı için çağrıldı. 20’li yaşlarda olduğu tahmin edilen bir kişi bıçak yaralanmaları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ancak bunların hayati tehlike taşımadığına inanılıyor. Hackney CID’den dedektifler olayı soruşturmaya başladı” dedi.