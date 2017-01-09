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Dolar/TL’de yeni rekor: 3,67

— 9 Ocak 2017

 

ABD para birimi, haftanın ilk işlem gününde yeni bir rekora imza atarak (TSİ) saat 9:04’te 3,6774 liraya kadar çıktı.

Dolardaki tırmanışın da etkisiyle yükselen euro/TL kuru da rekorunu 3,8706 tazeledi.

Dolar ve eurodaki hızlı tırmanışı, geçen Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi tetikledi.

ABD’de tarım dışı sektörlerde satlik çalışma ücretlerin aylık yüzde 0,4 ile son 7 yılın en büyük yükselişini kaydetmesi ile dolar endeksi 101,4’ten 102,3’e çıkmıştı.

Bu veriler, küresel piyasalarda da ABD Merkez Bankası’nın 2017 yılında öngörülenden de fazla faiz artışına gitme olasılığını güçlendirdi.

Doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanması ile dolar/TL de Cuma günü en yüksek 3,6483’ü görmüştü.

Faiz artışının beklenenden de çok olma olasılığı, başta lira olmak üzere gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki satış baskılarını artırdı.(bbctürkçe)

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