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İngiltere Başbakanı May’den Brexit açıklaması

— 9 Ocak 2017

 

İngiltere Başbakanı Theresa May ile İskoçya Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon.

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma (Brexit) müzakerelerinde “göçü kontrol etme” ve Birleşik Krallık için “iyi bir ticaret anlaşması” yapma arasında kaldığı iddialarını reddetti.

Yeni yıldaki ilk canlı röportajını Sky News televizyonuna veren May ayrıca İngiltere’nin “Avrupa’dan değil, Avrupa Birliği’nden ayrılmakta olduğunu” dile getirerek, şöyle konuştu:

“Ben bu durumun ikili bir mesele olarak görülmesini yanlış buluyorum. Biz hem Birliğin dışında bile olsak, göçün kontrolünü elimizde tutabiliriz. Avrupa Birliği üyesi ülkelerden İngiltere’ye gelecek insanlar için kurallarımızı belirleyebileceğiz. Aynı zamanda Brexit anlaşmasının bir parçası olarak, Avrupa Birliği ile ticaret ilişkisinde mümkün olan en iyi sonucu almak için çalışacağız.”

Hala Brexit süreciyle ilgili detaylı bir plan ortaya koyamamakla eleştirilen May’in mart sonunda başlatacağı Brexit sürecinin en az iki yıl sürmesi bekleniyor.

İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon ise BBC’ye yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık’ın Avrupa ortak pazarındaki yerini koruması gerektiğini ifade ederek “İngiliz hükümeti, ikinci bir bağımsızlık referandumu konusunda blöf yaptığımı sanıyorsa büyük hata yapıyor” dedi.

Birleşik Krallık’ta geçen haziran ayında yapılan AB referandumundan yüzde 52 oyla Brexit kararı çıkmıştı. İngiltere ve Galler’de Brexit oyları ağırlıktayken, İskoçya’da halkın yüzde 62’si AB üyesi olarak kalmaktan yana oy kullanmıştı.(Haberler.com)

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