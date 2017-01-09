Londra metrosunda ‘Pantolonsuz Seyahat Günü’

Londra metrolarında dün renkli görüntüler yaşandı.

İlki 2002 yılında ABD’de başlayan Dünya Pantolonsuz Seyahat Günü akımı, dün de Londra metrolarında bir kez daha tekrarlandı. Londra’da bu yıl altıncısı düzenlenen etkinliğe katılanlar gün boyu pantolonlarını giymeden yarı çıplak vaziyette seyahat etme özgürlüğünü yaşadı.

Dünya çapında 60 ülkede kutlanan bu özel günde, Oxford Circus, Central Line, Bakerloo Line gibi yoğun hatlar başta olmak üzere yüzlerce kişinin pantolon veya etek giymeden dolaşmaları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyenler de oldukça fazlaydı.

Londralı’lar bu şaşkınlıklarını başta twitter olmak üzere sosyal medya hesaplarından fotoğraflarıyla paylaştı.

Orion adlı twitter paylaşımcısının ‘Metroda Pantolonsuz Gün’ başlığıyla yayınladığı fotoğraf ve video görüntüleri büyük ilgi topladı.

Adam Gatto adlı bir paylaşımcının “Oxford Circus’taki metro istasyonundan çıkan bir sürü kişinin pantolonu olmadan indiğini gördüm. Bakerloo Line’nın sıcak olduğunu biliyorum ama yine de…..”sözleri dikkat çekiciydi.