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Londra’da okuyan Zehra’dan ‘Türkiye’ itirafı

— 9 Ocak 2017

LONDRA’DA İngilizce iç mimarlık bölümünde okuyan Zehra Çilingiroğlu, İngiltere’ye yerleşmeyi düşünmediğini söyleyerek “Çok özlüyorum Türkiye’yi” dedi.

Hülya Avşar 2017 yılına Hotel Pullman Istanbul Airport and Convention Center’da verdiği konserle girdi. Avşar’ı gecede kız kardeşi Helin Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu da yalnız bırakmadı.

Londra University of Westminster ve King’s College’da İngilizce iç mimarlık bölümünde okuyan Zehra Çilingiroğlu, ‘ ‘Londra’ya alıştım. Okulumu da sevdim. Ama oraya yerleşmeyi düşünmüyorum. Sonuçta memleketim gibisi yok. Çok özlüyorum Türkiye’yi” dedi.

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