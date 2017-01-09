Londra’ya kar ve don geliyor— 9 Ocak 2017
İngiltere Meteoroloji Ofisi, bu hafta sonuna doğru Londra’ya kar yağışı olacağı uyarısında bulundu.
İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), bu hafta sonuna doğru Londra’da kar yağışı olacağı uyarısında bulundu.
Hafta başındaki ılıman havanın Çarşamba gecesinden itibaren değişeceği, British Channel üzerinden yağışa birlikte gelecek fırtına şeklindeki rüzgarların hava sıcaklığını aşağılara çekeceği kaydedildi.
Londra’da kar yağışının Perşembe veya Cuma günü görüleceğini, yoğun olmamakla birlikte bu yağışla birlikte rüzgarın da etkisiyle soğuk havanın kendisini hissetireceği belirtildi. Hava sıcaklığının ise dört-beş derece dolaylarında olacağı da Meteoroloji Ofisi tahmininde yer alıyor. Hafta sonu da bölgede don tehlikesinin yaşanabileceği uyarısında da bulunuldu.
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