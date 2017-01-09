Londra Gazete
Son haberler
8 Ocak 2017 - “İnsan sigarayı önce beyninde bırakmalı”
7 Ocak 2017 - Siber güvenlik
7 Ocak 2017 - “İnsan sigarayı önce beyninde bırakmalı”
7 Ocak 2017 - Atatürk’e hediye edilen “Gramofon”
6 Ocak 2017 - Limasollular Derneğinden Küçük ve Denktaş’a mevlit
Home / İngiltere ve Londra / Londra’ya kar ve don geliyor

Londra’ya kar ve don geliyor

— 9 Ocak 2017

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), bu hafta sonuna doğru Londra’da kar yağışı olacağı uyarısında bulundu.

Hafta başındaki ılıman havanın Çarşamba gecesinden itibaren değişeceği, British Channel üzerinden yağışa birlikte gelecek fırtına şeklindeki rüzgarların hava sıcaklığını aşağılara çekeceği kaydedildi.

Londra’da kar yağışının Perşembe veya Cuma günü görüleceğini, yoğun olmamakla birlikte bu yağışla birlikte rüzgarın da etkisiyle soğuk havanın kendisini hissetireceği belirtildi. Hava sıcaklığının ise dört-beş derece dolaylarında olacağı da Meteoroloji Ofisi tahmininde yer alıyor. Hafta sonu da bölgede don tehlikesinin yaşanabileceği uyarısında da bulunuldu.

﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

05 Ocak 2017 Perşembe
Sayı 827

Gazete kapak arşivi

İngilizce bölümünden

Magazin haberleri

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close