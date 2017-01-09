Okullu çocuklarda akıl sağlığı seferberliği

Londra metrosunda ‘Pantolonsuz Seyahat Günü’— 9 Ocak 2017
Londra metrolarında dün renkli görüntüler yaşandı.
Daily Telegraph ve Times gazetelerinin baş sayfalarına taşıdıkları bir habere göre, İngiltere Başbakanı Theresa May, Pazartesi günü okul çağındaki çocukların zihinsel sorunlarının belirlenmesi için okulların eğitilmesini kapsayan bazı yeni önlemleri açıklayacak.
Buna göre, İngiltere’de 1.200 okulda verilecek eğitimlerle, çocukların depresyon ve anksiyete gibi ruhsal sorunlar yaşadığının tespit edilmesi ve öğretmenlerin bu çocuklara destek vermesi sağlanacak. (bbctürkçe)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak