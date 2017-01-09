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Okullu çocuklarda akıl sağlığı seferberliği

— 9 Ocak 2017

Daily Telegraph ve Times gazetelerinin baş sayfalarına taşıdıkları bir habere göre, İngiltere Başbakanı Theresa May, Pazartesi günü okul çağındaki çocukların zihinsel sorunlarının belirlenmesi için okulların eğitilmesini kapsayan bazı yeni önlemleri açıklayacak.

Buna göre, İngiltere’de 1.200 okulda verilecek eğitimlerle, çocukların depresyon ve anksiyete gibi ruhsal sorunlar yaşadığının tespit edilmesi ve öğretmenlerin bu çocuklara destek vermesi sağlanacak. (bbctürkçe)

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