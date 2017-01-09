Thames Nehri’nden ceset çıktı— 9 Ocak 2017
Doğu Londra’nın Tower Hamlets bölgesinde Thames Nehri’nde bir erkek cesedi bulundu.
Doğu Londra’nın Tower Hamlets bölgesinde Thames Nehri’nde bir erkek cesedi bulundu.
Geçtiğimiz Cumartesi günü 12.30 sularında St Katharines Dock sınırları içinde suda bulunan bir cisim ihbarı yapılan bölge ve uzman tekne polisi olay yerine geldi. Cesedin sudan çıkartılmasını takiben polis soruşturmaya başlarken, kimliğinin henüz belirlenemediği öğrenildi.
Yetişkin bir kişiye ait olduğu belirtilen cesetle ilgili olarak Metropolitan Police sözcüsü ölümün şüphe uyandıracak pozisyonda olmadığını söyledi. Ancak otopsiden sonra hazırlanacak rapora göre polis soruşturmasını yönlendirecek.
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