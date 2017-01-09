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Trabzonspor, kupada da çok iyi: 13-1

— 9 Ocak 2017

Trabzonspor, ligin yanısıra bu sezon Federasyon Kupası’nı da hedef aldığını MTG maçında gösterdi.

Trabzonspor, Türk Ligi Federasyon Kupası’nda çeyrek finale kalırken, MTG’yi 13-1 gibi farklı skorla geçti.

Summer Lane’de rakibini ağırlayan Trabzonspor, maç boyunca tempolu ve coşkulu bir futbol sergiledi. İlk 45 dakikayı da 5-0 önde kapatan Bordo-Mavili ekibin gollerinden dörder tanesini Adem Ali ve Ridi atarken, Mustafa iki kez ağları havalandırdı. Diğer sayıları ise Ömer, Nurhan ve Connor kaydetti. MTG’nin tek sayısı Onur’dan geldi.

Karşılaşmadan sonra Trabzonsporlu’lar sponsorları olan Köşk Restaurant’ta yemek yiyerek kupa zaferini kutladı.

Trabzonsporlu futbolcular, takımın bu sezon isim sponsorluğunu üstlenen Köşk Restaurant’ta kupa zaferini böyle kutladı.

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