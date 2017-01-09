Waltham Forest 5-0 kaybetti

Haber ve Fotoğraflar: Onur Uz Turkish Forum eski başkanı ve Londra’daki Türkçe konuşan toplumlara yıllar boyu yaptığı yardım ve destekler ile bilinen altın kalpli Zeren Safa, vefatının dördüncü ayında Londra’da arkadaşları ve ailesi tarafından verilen bir yemekle anıldı. Whitechapel’da bulunan Efes Restoran’da 8 Ocak’ta yapılan yemekli toplantıda, toplumdan birçok tanıdık sima bir araya gelirken, katılımcılar…