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Waltham Forest 5-0 kaybetti

— 9 Ocak 2017

Essex Senior League Premier Division’da şampiyonluk yarışından kopan Waltham Forest, kan kaybetmeye devam ediyor.

Forest, rakip sahada alt sıralardaki Sporting Bengal United önünde sahadan 5-0 yenik ayrıldı. Rakibi karşısında bir varlık gösteremeyen Waltham Forest, ilk yarıyı da 2-0 geride kapattı. Maçı 21 biletli seyirci izledi.

Forest, bu skorla 26 maçta 38 puanda kaldı ve 13’üncü sıraya geriledi.

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