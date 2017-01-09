Waltham Forest 5-0 kaybetti

Dalston’da bir genç çete kavgasında bıçaklandı— 9 Ocak 2017
Doğu Londra’da Türkçe konuşan toplumun da yoğun olarak bulunduğu Hackney’in Dalston bölgesinde çıkan çete kavgasında bir genç bıçakla yaralandı.
Essex Senior League Premier Division’da şampiyonluk yarışından kopan Waltham Forest, kan kaybetmeye devam ediyor.
Forest, rakip sahada alt sıralardaki Sporting Bengal United önünde sahadan 5-0 yenik ayrıldı. Rakibi karşısında bir varlık gösteremeyen Waltham Forest, ilk yarıyı da 2-0 geride kapattı. Maçı 21 biletli seyirci izledi.
Forest, bu skorla 26 maçta 38 puanda kaldı ve 13’üncü sıraya geriledi.
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