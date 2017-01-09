Ware FC’den fırtına gibi başlangıç: 5-0

Londra’ya kar ve don geliyor— 9 Ocak 2017
İngiltere Meteoroloji Ofisi, bu hafta sonuna doğru Londra’ya kar yağışı olacağı uyarısında bulundu.
Ryman League Division One North grubunda yer alan Ware FC, geçtiğimiz Cumartesi günü rakip sahada Great Wakering Rovers’a 5-0 galip geldi.
Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Ware FC, 2-4 ve 9. dakikalarda bulduğu gollerle bir anda skoru 3-0 yapıp, rahatladı. Devre bitmeden 41’de bir gol daha atan Ware FC, 64’de ise son golünü kaydedip karşılaşmayı erkenden bitirdi: 5-0. Bu maçta Murat Karagül, yeniden formasını giyip 90 dakika sahada kaldı.
Öte yandan Ware FC’nin yenilenen yönetimi de ilk maçında farklı skorla alınan üç puanın sevincini tattı.
Ware FC, 29 maçta 32 puanla 18’inci sıraya çıkarak küme düşme hattından biraz uzaklaştı.
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