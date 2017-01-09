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Zeren Safa ailesi ve arkadaşları tarafından anıldı

— 9 Ocak 2017

Haber ve Fotoğraflar: Onur Uz 

Turkish Forum eski başkanı ve Londra’daki Türkçe konuşan toplumlara yıllar boyu yaptığı yardım ve destekler ile bilinen altın kalpli Zeren Safa, vefatının dördüncü ayında Londra’da arkadaşları ve ailesi tarafından verilen bir yemekle anıldı.

Whitechapel’da bulunan Efes Restoran’da 8 Ocak’ta yapılan yemekli toplantıda, toplumdan birçok tanıdık sima bir araya gelirken, katılımcılar aynı zamanda Safa ailesi tarafından hazırlanan anı defterine merhum Zeren Safa hakkında notlar, anılar ve dilekler düştüler.

Turkish Forum UK adına konuşmasını gerçekleştiren Birol Yiğitcan, Zeren Safa’nın ardında bıraktığı manevi mirasın önemini vurgularken, şunları söyledi:

“O öyle bir hazineydi ki, dostluğu da, iş arkadaşlığı da ayrı kıymetliydi. Çağımızın internet ve sosyal medya etkisi altındaki otomatikleşmiş köklerini aşan bir dostluğu vardı ve ne olursa olsun işi, aynı ailesi gibiydi.

“İşine aşık biriydi Zeren, yardıma ve desteğe olan inancı ve özellikle Londra’da eğitime, iş olanaklarına ve derneklere yaptığı yardımlar ile bugün burada bir neslin geleceğe umutla bakmasını sağladı… Ruhu şad olsun.”

Açılış konuşmasının sonrasında Zeren Safa’nın hayatını konu alan kısa bir film gösterimini izleyen katılımcılar, Safa’nın fotoğraflarıyla donatılmış filmde kâh duygulandılar  kâh gülümsediler. Turkish Forum UK’den Safa ailesine verilen anı ve gurur plaketini teslim alan Zeren Safa’nın eşi Mihrişah Safa, yaptığı konuşmada kısa olarak Zeren Safa’yı anlattı.

“Çok mütevazı biriydi, belki bizim burada bu şekilde toplanmamızı bile istemezdi üzülmemizi istemeyeceği için. Eşimin değeri eminim herkes için apayrıdır ve öyle kalacak. Bu günde tekrardan yanımızda olduğunuz için ailem adına teşekkür ederim”

Film gösteriminden sonra yemeğe geçen katılımcılar, gece boyunca merhum Zeren Safa’nın anılarıyla süslenmiş hatıraları yad ettiler.

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