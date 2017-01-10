Başbakan ‘Brexit’i konuştu sterlin dibe vurdu

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış sürecine ilişkin değerlendirmelerinin ardından sterlin dolar karşısında son iki ayın en düşük seviyesini gördü.

İngiltere Başbakanı May’in hafta sonu Sky News’e verdiği röportajda ülkesinin AB’den ayrılacağı (Brexit) yönündeki açıklamaları, piyasalarda ortak pazardan hızlı bir şekilde çıkılabileceğine yönelik endişeleri artırdı.

Bu açıklamaların ardından İngiliz sterlini dolar karşısında yüzde 1,06 değer kaybederek 1,2155 seviyesini görürken, avro karşısında da değer kaybederek 1,155 seviyesine geriledi.

İngiliz sterlini hazirandaki AB referandumundan bu yana dolar karşısında yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti. Sterlindeki sert değer kayıpları ithal ürünlerin ve ithalata dayalı ihracatın maliyetlerini artırmaya devam ediyor.

May, söz konusu röportajda, “İnsanlar AB’den çıkmamıza karşın AB üyeliğinin bazı parçalarını elimizde tutmak istiyormuşuz gibi konuşuyor. AB’yi terk ediyoruz. Dışına çıkıyoruz. Artık AB’nin üyesi olmayacağız. Sorun, dışına çıktığımızda AB ile İngiltere arasında nasıl bir ilişkinin doğru olacağını bulma sorunu. Kendi sınırlarımızı ve yasalarımızı kontrol edebileceğiz.” ifadelerini kullanmıştı. (aa)