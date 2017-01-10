BM Kıbrıs Temsilcisi: Çözüm zor ama imkansız değil

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Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide, adada kapsamlı çözümün zor fakat imkansız olmadığını söyledi.

Eide ayrıca, BM’nin görüşmeleri kolaylaştırıcı bir rol oynayacağını ve hakemlik görevi üstlenmeyeceğini belirtti.

Eski Norveç Dışişleri Bakanı da olan Eide, düzenlediği basın toplantısında “Liderler büyük cesaret ve irade ortaya koyuyorlar. Zor olacak ama imkansız değil. Şu anda son aşamada, kader anındayız” dedi.

Kıbrıslı Rum ve Türk liderler Nicos Anastasiades ile Mustafa Akıncı, adada kapsamlı çözüm için İsviçre’nin Cenevre kentinde üç gün sürmesi planlanan müzakerelere başladı.

Görüşmelerin ilk aşamasında Akıncı ve Anastasiades bugünden itibaren üç gün baş başa müzakerelerde bulunacak.

Perşembe günü de müzakerelere üç garantör ülke Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’den temsilciler ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de katılacak.

Guterres görüşmeleri Kıbrıs’ta kapsamlı çözüm için “tarihi fırsat” diye tanımladı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, dün Kıbrıs çözüm müzakerelerine ‘en üst düzeyde katılmaya hazır olduğunu’ açıklamıştı.

Açıklamayı yapan başbakanlık bürosu, Başbakan Çipras’ın Cenevre müzakerelerinden başarılı sonuçlar alınması amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü, ‘Türkiye tarafında da aynı amaç güdülüyorsa, 12 Ocak’ta yapılacak garantör devletler görüşmelerine en üst düzeyde katılmaya hazır olduğunu’ belirtmişti.

Perşembe günkü görüşmede İngiltere heyetine Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın başkanlık etmesi bekleniyor, ancak uzlaşma ihtimali belirirse Başbakan Theresa May’in de görüşmelere katılabieceği belirtiliyor.

18 AYLIK MÜZAKERE SÜRECİ

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı da “İhtiyatlı olmalıyız. Kötümser değliim ama her şeyin birden olacağı gibi aşırı bir beklenti içinde olmaya da gerek duymuyorum. Zorlu bir hafta olmasını bekliyoruz” dedi.

Anastasiades ve Akıncı Cenevre görüşmelerinden önce 18 ay süren bir müzakere süreci yürütmüşlerdi.

Liderlerin varacağı herhangi bir potansiyel uzlaşmanın referanduma sunulması gerekiyor.

2004’te gündeme gelen ve eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan’a atıfla “Annan Planı” diye anılan uzlaşma, Kıbrıslı Türkler’in çoğunluğu tarafından kabul edilmiş, ancak Rumlar’ın büyük kısmı planı reddetmişti. (bbctürkçe)