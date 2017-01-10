Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde çatışma (Haber+Video)

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde saat 15.23 sıralarında çatışma çıktı. Çatışmanın ardından Emniyet Müdürlüğü binasının bulunduğu İncilipınar Mahallesi’ne takviye polisler ve ambulanslar sevk edildi.

Doğan Haber Ajansı’na (DHA) konuşan görgü tanıkları bir polisin yaralandığını, yerde yatan kişinin öldürülen saldırgan olduğunun sanıldığını söyledi.

CNN Türk televizyonuna konuşan DHA Gaziantep Büro Şefi Hasan Kırmızıtaş “Emniyet Müdürlüğü’nün önünden peş peşe silah sesleri geldi. Yerde yatan ve etkisiz hale getirilmiş bir terörist olduğunu gördük. Net olmamakla birlikte ikinci teröristin kaçtığı şüphesiyle polis bütün binaları kuşattı. Saldırganın canlı bomba olup olmadığına yönelik net bir bilgi yok. Yine de bomba imha ekipleri alana geldi” dedi.

‘Saldırgan otoparka kaçmış olabilir’

Yine CNN Türk’e konuşan İhlas Haber Ajansı (İHA) Bölge Müdürü Osman Akın da saldırganın, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nün karşısında bulunan ve ajansın bürosunun bulunduğu binanın önündeki otoparka kaçtığının düşünüldüğünü söyledi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nü gören İHA binasından konuşan Akın, saldırganın iki katlı otoparka kaçtığı şüphesiyle polisin binaya girdiğini söyledi.

Çatışma sonrası vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı, geniş çaplı güvenlik şeridi oluşturuldu, etrafta bulunan iş merkezlerine giriş çıkışlar yasaklandı.