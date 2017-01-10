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Görme Engelliler Okulu mezunları: Tacize uğradık

— 10 Ocak 2017

Liverpool Kraliyet Görme Engelliler Okulu

Öğrencilere şiddet uygulamakla suçlanan Müdire McLenan bugün yaşamıyor.

İngiltere’nin Liverpool şehrindeki Kraliyet Görme Engelliler Okulu adlı özel ilkokulun altı mezunu, okul müdiresinin kendilerini taciz ettiğini iddia etti.

İngiltere’de Kraliyet Görme Engelliler Okulu adlı özel ilkokulun altı mezunu, beş yaşlarındayken okul müdiresi Margaret McLenan’ın kendilerine duygusal ve fiziksel şiddet uyguladığını söyledi.

McLenan, iddialar ortaya atılmadan önce ölmüştü.

SUÇLAMALAR ARASINDA CİNSEL İSTİSMAR YOK

Okul, iddiaların oldukça üzücü olduğunu belirterek, okul politikasının tacizlere hiçbir tolerans göstermediği ifade edildi.

McLenan’ın çocukları dövdüğü ve küçük düşürdüğü iddia ediliyor ancak suçlamalar arasında cinsel istismar yok.

Mağdurlar, McLenan’ın uyguladığı tacizlerin hayatları boyunca başka sorunlara yol açtığını da ifade ediyor.

Rachael Alcock verdiği röportajda, “O kadının yaptığının cezasını çekmesi gerekirdi. Tam bir canavardı. Çocukluğumu çaldı, çok sinirliyim.” dedi.

66 yaşındaki bir başka öğrenci Stephen Kingsberry ise tacizler nedeniyle sinir krizi geçirdiğini ve 6 ay hastanede yattığını söyledi.

Kingsberry, mağdurlar görme engelli olduğu için tacizin daha travmatik olduğunu belirtti. “Çok korkunçtu, ne zaman veya nasıl dayak yiyeceğimizi bilmiyorduk.” dedi.

”BİZİ SIRAYA DİZİP DÖVERDİ”

64 yaşındaki Stephen Binns de çocuklara yapılan tacizi anlattı.

“6 yaşındaydım. Bizi yurt odasında sıraya dizer, hepimizi sırayla döverdi.” dedi.

Liverpool John Moores Üniversitesi’nde toplum tarihçisi olan Binns, “Bir de ağlamak çok yanlış birşeymiş gibi ağlayanlarla dalga geçer, onları aşağılardı.” diye ekledi.

65 yaşındaki Susan Todd ise “Korkunçtu. Kafamıza o kadar güçlü vuruyordu ki, beyinlerimizin ciddi bir hasara uğramadığına hayret ediyorum.” dedi.

71 yaşındaki David McWilliams da McLenan’ın kavga eden iki çocuğun kafalarını birbirlerine vurduğunu anlattı.

Okulun başkanı Susan George, eski öğrencilerinin yaşadıklarına üzüldüğünü ve böyle bir olaya bugün asla tahammül etmeyeceklerini açıkladı. (sondakika.com)

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