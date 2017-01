İngiliz firma fason yastık imal ettirecek

İngiltere’de yastık çeşitleri konusunda uzmanlaşmış bir firma kendi markaları için fason yastık imalatı yapabilecek Türk firmalar aramaktadır.

İngiltere’de firmalarının tamamına kendilerinin sahip olduğu şubelerden bağımsız ticaret firmalarına kadar her türlü dağıtım kanalı mevcuttur. Dağıtım kanalının seçimi satılacak olan ürünün özelliklerine göre değişmektedir. Diğer taraftan e-ticaret son yıllarda yaygınlaşmıştır.

Distribütörlerin kullanımı acentalara göre daha yaygındır. Bazen firmalar farklı bölgelerde farklı distribütörler ile çalışmayı tercih edebilmektedir. Acenta, distribütör ve ana firma arasındaki yasal ilişkiler çoğunlukla AB yasalarına uygun şekilde düzenlenmiştir.

İngiltere’ye ihracatta, genel olarak tekstil ve hazır giyim ürünleri, elektrikli ve elektriksiz makineler, motorlu araçlar ve parçaları, demir çelik ürünleri ihracattaki önemli madde gruplarını oluşturmaktadır.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Hi

We are a UK based company specialising in specialist pillows with our own brand and using manufacturing agents based in the far East.

We are now looking to use manufacturers closer to the UK and we thought your company might be able to help.

Bu talebi bırakan alıcının iletişim bilgileri ve ilgili talebe ait teknik detaylar tüzel firmalar ve şahıs firmalarına ücretsiz olarak verilecektir. Detaylı bilgi için 444 23 99’u arayınız.

Değerli İhracatçımız, bu ve benzeri yüzlerce yurt dışı talep ve ihracat fırsatlarına sürekli ve ücretsiz erişebilmek için üyesi bulunduğunuz; Ticaret ve Sanayi Odası, İhracatçı Birliği ve İş dernekleri aracılığıyla Ekonomi Bakanlığı ihracat desteklerini kullanabilirsiniz.

