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İngiltere’de NHS krizi sağlık politikalarını masaya yatırdı

— 10 Ocak 2017

Financial Times gazetesi, kış dönemi nedeniyle hastalarla dolup taştığı söylenen hastanelerin, talebi karşılamak için ayakta tedavi edilen hastaların randevularını iptal edebilmesini sağlayan kararın ardından, İngiltere’nin sağlık politikaları hakkında şüpheler oluştuğunu yazdı.

Aralık ayında geçen yıla göre hasta randevularının yüzde 63 arttığı belirtilen haberde, bu dönemde acil servislerin de “140 kez hastalara kapısını kapadığı” ifade edildi. Kızılhaç yardım örgütü, yaşananları bir “insani kriz” olarak tanımlamıştı.

Guardian gazetesinin konuyla ilgili haberinde, Sağlık Bakanı Jeremy Hunt’ın, politikalarında en geç dört saat içinde her hastanın tedaviye alınması yönündeki hedeften vazgeçtiği belirtildi. Times gazetesinin haberinde, doktorların hastaların “4’te birinin tehlikede olduğunu” duyurduğu ifade edildi. (bbctürkçe)

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