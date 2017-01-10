İngiltere’de NHS krizi sağlık politikalarını masaya yatırdı— 10 Ocak 2017
İngiltere’de Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) altındaki hastanelerde yaşanan kriz, bugün de gazetelerin gördüğü önemli başlıklardan.
Financial Times gazetesi, kış dönemi nedeniyle hastalarla dolup taştığı söylenen hastanelerin, talebi karşılamak için ayakta tedavi edilen hastaların randevularını iptal edebilmesini sağlayan kararın ardından, İngiltere’nin sağlık politikaları hakkında şüpheler oluştuğunu yazdı.
Aralık ayında geçen yıla göre hasta randevularının yüzde 63 arttığı belirtilen haberde, bu dönemde acil servislerin de “140 kez hastalara kapısını kapadığı” ifade edildi. Kızılhaç yardım örgütü, yaşananları bir “insani kriz” olarak tanımlamıştı.
Guardian gazetesinin konuyla ilgili haberinde, Sağlık Bakanı Jeremy Hunt’ın, politikalarında en geç dört saat içinde her hastanın tedaviye alınması yönündeki hedeften vazgeçtiği belirtildi. Times gazetesinin haberinde, doktorların hastaların “4’te birinin tehlikede olduğunu” duyurduğu ifade edildi. (bbctürkçe)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak