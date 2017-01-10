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Kanadalı grafik dizaynır Mile End’de soyuldu

— 10 Ocak 2017

Adam Beck

 

Kanada’nın Toronto kentinden Londra’ya gelen bir grafik dizaynır, bıçak tehdidi ile soyuldu.

Noel kutlaması için Doğu Londra’nın Mile End bölgesindeki bir arkadaşının evine gitmekte olan 35 yaşındaki Adam Beck, Upper North Street’te 17.30 sularında beş kişi tarafından durduruldu. O anı tekrar yaşar gibi anlatan Adam Beck, “İçlerinden biri elindeki altı inçlik büyük mutfak bıçağını göstererek, “Bıçağım var, şimdi seni bıçaklayacağım” dedi.

Bıçağı adeta beyninin içerisinde gördüğünü anlatan Adam Beck, istediği şeylerin bıçaklanmaya değmeyeceğini düşünerek, onlara “Eşyalarımın hepsini al” demek zorunda kaldığını söyledi. Herşeyin 30 saniye içinde olduğunu kaydeden Kanadalı grafik dizaynır, cüzdanını, cep telefonunu ve yanında bulunan bir çanta alkollü içkiyi alan soyguncuların olay yerinden hızla kaçtığını kaydetti. Arkadaşının evine giderek polise durumu bidiren Adam Beck. “Şok olmuştum. Mile End belki en güvenli bir yer değil. Ama o günün, o saatinde de böyle bir olayla karşılaşmayı beklemiyorsunuz” diye konuştu.

Scotland Yard sözcüsü olayı doğrulayarak Tower Hamlet Police’nin soruşturmaya başladığını söyledi. Olayla ilgili olarak bilgisi bulunanların 101 numaralı telefondan veya twitter üOYGUNzerinden @Metcc veya Crimestoppers’ın 0800 555 111 numaralı telefonunundan polis aramaları istendi.

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