Kız arkadaşını dövüp, bıçaklayan Halil’e 19 yıl 8 ay hapis cezası

İngiltere‘de yaşayan Halil Çetinkayalı İngiliz kız arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 19 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 21 yaşındaki Atlanta Hammond, Çetinkayalı’nın kendisine tecavüz ettikten sonra bu görüntüleri internette yaymakla tehdit ettiğini öne sürdü.

İngiltere’nin Essex bölgesindeki Braintree kentinde yaşayan sevgilisi Atlanta Hammond’a şiddet uygulayan Halil Çetinkayalı 19 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Polis, 30 yaşındaki Halil Çetinkayalı’nın daha önce de Hammond’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alındığını ancak kadının şikayetinden vazgeçmesi üzerine serbest bırakıldığını açıkladı.

The Sun gazetesine konuşan Hammond, 2013 yılında ilk tanıştıklarında Çetinkayalı’nın kendisini ‘Arron Mendez’ adında bir kişi olarak tanıttığını, gerçek ismini daha sonradan öğrendiğini iddia etti.

Çetinkayalı’nın kendisine bir ‘prenses’ gibi davrandığını ancak daha sonra tamamen değiştiğini söyleyen Hammond, “Üzerimde baskı kuruyordu. Hiçbir erkekle konuşmama izin vermiyordu. Kız arkadaşımda kaldığımda da her dakika telefon ediyordu. Annem dışında kimseyle görüşmeme izin vermiyordu. Onun baskıları yüzünden işimi bile bıraktım” diye konuştu.

Çetinkayalı’nın kendisini iki kez bıçakladığını öne süren genç kadın, “Ayrılmak isteyip annemin evine gidecektim. İzin vermedi. Beni bıçakladı, durmadan dövüyordu. Vücudumdaki darp izlerini de sosyal medyadan ‘Bakın, bu benim kız arkadaşım ve ona neler yapıyorum görün’ mesajıyla paylaşıyordu” dedi.

Hammond’ın iddiasına göre, Çetinkayalı, genç kadına uyurken tecavüz edip kameraya aldı. Ve Hammond, Çetinkayalı’dan ayrılmak istediğini söylediğinde, bu videonun internette yayımlanması şantajıyla karşılaştığını öne sürdü.

En sonunda polise yeniden başvuran Atlanta Hammond’un şikayeti üzerine yargılanan Halil Çetinkayalı, geçtiğimiz Nisan ayında 19 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Çetinkayalı, bu sürenin 14 yıla yakın kısmını cezaevinde kalarak çekecek.