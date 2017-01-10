Londra Gazete
Son haberler
10 Ocak 2017 - Kız arkadaşını dövüp, bıçaklayan Halil’e 19 yıl 8 ay hapis cezası
9 Ocak 2017 - Zeren Safa ailesi ve arkadaşları tarafından anıldı
8 Ocak 2017 - “İnsan sigarayı önce beyninde bırakmalı”
7 Ocak 2017 - Siber güvenlik
7 Ocak 2017 - “İnsan sigarayı önce beyninde bırakmalı”
Home / Ticari / Lezzet tutkunları Capital’e akın etti

Lezzet tutkunları Capital’e akın etti

— 10 Ocak 2017

Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ

Kuzey Londra’nın Wood Green bölgesinde bulunan Capital Restaurants’ın; profesyonel kadrosu, kaliteli hizmeti ve birbirinden nefis Anadolu lezzetlerinden oluşan menüsü yılbaşı akşamında da büyük beğeni aldı. 2016 yılının son akşamında da Capital’i tercih eden çok sayıda müşteri, yeni yılın herkese sağlık, başarı ve mutluluk getirmesi dileğinde bulundu.

Londra dışından gelenlerin de beğenisini kazanan Capital Restaurants’ın, Wood Green’de bulunan üç katlı lezzet durağı her zaman ilgi çekmeye devam ediyor. Aileniz ve sevdiklerinizle hoş vakit geçirmek, lezzetli yemeklerin tadına bakmak istiyorsanız; 1-2 Broadway High Road, Wood Green, N22 6DS adresinde hizmet veren Capital Restaurants’ı mutlaka ziyaret etmelisiniz. Rezervasyon için 020 8365 8032 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

05 Ocak 2017 Perşembe
Sayı 827

Gazete kapak arşivi

İngilizce bölümünden

Magazin haberleri

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close