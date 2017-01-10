Lezzet tutkunları Capital’e akın etti

Görme Engelliler Okulu mezunları: Tacize uğradık— 10 Ocak 2017
İngiltere’nin Liverpool şehrindeki Kraliyet Görme Engelliler Okulu adlı özel ilkokulun altı mezunu, okul müdiresinin kendilerini taciz ettiğini iddia etti.
Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ
Kuzey Londra’nın Wood Green bölgesinde bulunan Capital Restaurants’ın; profesyonel kadrosu, kaliteli hizmeti ve birbirinden nefis Anadolu lezzetlerinden oluşan menüsü yılbaşı akşamında da büyük beğeni aldı. 2016 yılının son akşamında da Capital’i tercih eden çok sayıda müşteri, yeni yılın herkese sağlık, başarı ve mutluluk getirmesi dileğinde bulundu.
Londra dışından gelenlerin de beğenisini kazanan Capital Restaurants’ın, Wood Green’de bulunan üç katlı lezzet durağı her zaman ilgi çekmeye devam ediyor. Aileniz ve sevdiklerinizle hoş vakit geçirmek, lezzetli yemeklerin tadına bakmak istiyorsanız; 1-2 Broadway High Road, Wood Green, N22 6DS adresinde hizmet veren Capital Restaurants’ı mutlaka ziyaret etmelisiniz. Rezervasyon için 020 8365 8032 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
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