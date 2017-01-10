Mehmetçik, kupada finalist: 5-2
— 10 Ocak 2017
Edmonton Community School sahasında oynanan Türk Ligi 2.Küme Federasyon Kupası maçında Mehmetçik, lig lideri GS FC’ye 5-2 galip gelerek finale adını yazdırdı.
Yeni Menajeri Bilge Tana yönetiminde sahaya çıkan Mehmetçik, kazanmaya daha arzulu futboluyla hedefine ulaştı. İlk yarının sonlarında Kanu’nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen Mehmetçik, istediğini alarak sahadan ayrıldı. Mehmetçik’in gollerini Kerem (2), Agit, Cem ve Salih attı. İlk devreyi 2-1 önde bitiren GS FC’nin ise Baran Çiçek ve Lloyd Barzey kaydetti.
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