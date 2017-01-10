Örge Volkan Londra’yı sallayacak!

Kuzey Kıbrıs’ın genç ve parlayan yeteneklerinden Örge Volkan, 13 Ocak Cuma akşamı Cyprus Garden sahnesinde sevenleriyle buluşacak.

‘Londra’da eğlencenin mekanı’ olarak bilinen Cyprus Garden’da sahne alacak Örge Volkan’ın Anadolu rock tarzıyla seslendireceği birbirinden güzel şarkılar, kendisini dinlemeye gelenlere adete müzik şöleni yaşatacak.

Konser biletlerinin hızla tükendiğini belirten organizasyon ekibi, bu şöleni kaçırmak istemeyenlerin hızlı davranması gerektiğini duyurdular.

Çaldığı müzik aletleri ve kendine has ses rengiyle dinleyenlerini adeta büyüleyen Örge Volkan, Londra konserinde birbirinden farklı parçalar seslendirecek. ‘Uzaklar’, ‘Karagül’, ‘Yalnızım Ben’ ve ‘Gidip Gelecek misin’ gibi şarkılarıyla hayranlarının gönlünde taht kuran genç sanatçı birçok cover şarkıyı da kendi tarzında başarıyla yorumluyor.

Londra’da beş yıldır belli dönemlerde konser veren sanatçının, Cyprus Garden’daki bu buluşmasında hayran kitlesini daha da artırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Konserler dışında farklı okullarda düzenlenen etkinliklere, açılışlara ve organizasyonlara da katılan Örge Volkan, gittiği her yerde sıcak bir atmosfer oluşturuyor.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs başta olmak üzere değişik ülkelerde konserler gerçekleştiren başarılı sanatçının 13 Ocak’ta Cyprus Garden’daki konseri için rezervasyonlarınızı 075 0680 9051 numaralı telefonu arayarak Hüseyin Cemgünal’a yaptırabilirsiniz. Saat 20.00’de başlayacak konser için bilet fiyatları £20 olarak belirlendi. Cyprus Garden; The Fairways, Southend Road, Chingford E4 8TA adresinde bulunuyor.