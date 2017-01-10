Ranieri, FIFA’nın Yılın Teknik Direktörü Ödülü’nü aldı

Hastane ve bakımevlerinde hergün iki kişi ölüyor— 10 Ocak 2017
İngiltere’deki hastane ve bakımevlerinde günde en az 2 kişinin açlık ve susuzluktan öldüğü iddia edildi.
2016 FIFA yılın teknik direktörü ödülünü, Premier Lig’de Leicester City’yi şampiyon yaparak imkansızı başaran Claudio Ranieri aldı.
2016 yılı FIFA ödülleri verilmeye devam ediyor. Yılın teknik direktörü adayı bu sene İngiltere‘de mucize yaratan Ranieri’ye gitti.
Claudio Ranieri, otoritelerin küme düşmesine kesin gözüyle baktığı Leicester City’yi, Manchester City, Chelsea, Arsenal gibi devlerin önünde şampiyon yaparak tarihi bir başarıya imza atmıştı.
Raineri ödülünü Diego Marado’nın elinden aldı.
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