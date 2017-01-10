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TTFF Heyeti, Büyükelçi Bilgiç’i ziyaret etti

— 10 Ocak 2017

 

Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) Heyeti, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç’i makamında ziyaret etti.

TTFF Başkanı Kemal Soyer, Yönetim Kurulu üyesi Serdar Sarı, Londra Türk Masterler Kulübü Başkanı Ümit Çıkıkçıoğlu ve TTFF Yönetim Kurulu eski üyesi Mustafa Çetinkaya’dan oluşan heyetin ziyareti bir saat kadar sürdü.

Başkan Kemal Soyer, ilk kez Büyükelçiliğe yaptıkları ziyarette, Büyükelçi Bilgiç’ten büyük yakınlık gördüklerini söyledi. Federasyon tarihinden bilgiler verdiklerini, amaçlarını anlattıklarını ifade eden Kemal Soyer, Bilgiç’in de övücü sözlerle karşılık verdiğini belirtti.

Başkan Soyer, Türk Ligi Karması’nın Türkiye’ye yapması planlanan ziyareti için de Büyükelçi Abdurrahman Bilgiç’ten destek istediklerini ve olumlu cevap aldıklarını sözlerine ekledi.

 

 

 

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