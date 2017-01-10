Yeni Boğaziçi-Düzce yenişemedi: 1-1

Thames Nehri’nden ceset çıktı— 9 Ocak 2017
Doğu Londra’nın Tower Hamlets bölgesinde Thames Nehri’nde bir erkek cesedi bulundu.
Wadham Lodge sahasında oynanan maçta Yeni Boğaziçi ile Düzcespor lig erteleme maçında 1-1 berabere kaldı.
İki takımın da önemli eksikliklerle sahaya çıktığı karşılaşmada Yeni Boğaziçi ilk yarıyı Rhys’ın ayağından kazandığı golle 1-0 önde bitirdi. Karşılaşmanın son dakikası içinde Ozzy, Düzcespor adına skoru eşitledi: 1-1.
Düzcespor yöneticisi Rahman Yavuz, hakemin en az iki penaltılarını vermediğini söyleyerek büyük tepki gösterdi.
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