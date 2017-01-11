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2. Dünya Savaşı’nı dünyaya duyuran gazeteci öldü

— 11 Ocak 2017

İngiliz savaş muhabiri Clare Hollingworth

İngiliz savaş muhabiri Clare Hollingworth Hong Kong’da 105 yaşında hayatını kaybetti.

Clare Hollingworth, Ağustos 1939’da Almanya’nın Polonya’yı işgal ettiğini, yani 2. Dünya Savaşı’nın başladığını dünyaya ilk duyuran gazeteciydi.

Hollingworth, Polonya’dan Almanya’ya doğru giderken sınırda Alman birliklerinin konuşlanmış olduğunu görmüştü.

O zamanlar 28 yaşında olan ve Daily Telegraph için çalışan muhabirin geçtiği haber, “yüzyılın en büyük atlatma haberi” olarak da anılıyor.

Daily Telegraph o gün “1000 tank Polonya sınırına konuşlandı. 10 bölük saldırı için hazır” manşetiyle çıkmıştı. Gazete 3 gün sonra da Nazi işgalinin başladığını duyurmuştu.

40 YILDIR HONG KONG’DA YAŞIYORDU

1911’de İngiltere’nin Leicester kentinde doğan gazeteci, Vietnam, Cezayir ve Orta Doğu’da görev yapmıştı.

Clare Hollingworth gazeteci olmadan önce, İngiliz vizesi ayarlayarak binlerce kişinin Nazi Almanyası’ndan kaçmasını sağlamıştı.

Hollingworth geçen Ekim ayında 105. doğum gününü kutlamıştı.

İki kez evlenen Hollingworth, yaklaşık 40 yıldır Hong Kong’da yaşıyordu. (bbctürkçe)

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