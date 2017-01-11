Londra Gazete
Son haberler
10 Ocak 2017 - Kız arkadaşını dövüp, bıçaklayan Halil’e 19 yıl 8 ay hapis cezası
9 Ocak 2017 - Zeren Safa ailesi ve arkadaşları tarafından anıldı
8 Ocak 2017 - “İnsan sigarayı önce beyninde bırakmalı”
7 Ocak 2017 - Siber güvenlik
7 Ocak 2017 - “İnsan sigarayı önce beyninde bırakmalı”
Home / İngiltere ve Londra / British Airways çalışanları 2 günlük greve gitti

British Airways çalışanları 2 günlük greve gitti

— 11 Ocak 2017

 

İngiltere’nin önde gelen işçi sendikalarından Union’a bağlı 2 bin 900 British Airwaysçalışanının, ücretlerinin artırılması talebiyle başlattığı grev yarın sona erecek.
İşçi sendikası Union’ın Sözcüsü Oliver Richardson, “Kabin memurlarının aldıkları ücret tam olarak kırılma noktasında. İkinci bir iş yapmak zorunda kalıyorlar, işe uçamayacak şekilde geliyorlar.” ifadelerini kullandı.
Richardson, 2011’den itibaren BA çalışanlarının yoksulluk sınırının altında ücretlendirildiğini ileri sürdü.
Sendikadan yapılan açıklamada da British Airways‘in kabin görevlilerinin yıllık kazancının 21 bin ila 25 bin sterlin arasında olduğunu duyurmasına karşın çalışanların eline yaklaşık 12 bin sterlin geçtiği belirtildi.
British Airways’ten yapılan açıklamada ise 2 gün boyunca Londra‘daki Heathrow, Gatwick ve London City hava alanlarından yapılacak uçuşların büyük çoğunluğunda herhangi bir aksamanın olmayacağı bildirildi. (haberler.com)

﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

05 Ocak 2017 Perşembe
Sayı 827

Gazete kapak arşivi

İngilizce bölümünden

Magazin haberleri

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close