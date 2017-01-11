British Airways çalışanları 2 günlük greve gitti

Londra Moda Haftası’nda erkek şıklığı— 11 Ocak 2017
Londra Moda Haftası başladı. Erkek giyimin en gözde örneklerinin ve birbirinden iddialı markaların yeni kreasyonlarının sergileneceği haftaya Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan’da katıldı.
İngiltere’nin önde gelen işçi sendikalarından Union’a bağlı 2 bin 900 British Airwaysçalışanının, ücretlerinin artırılması talebiyle başlattığı grev yarın sona erecek.
İşçi sendikası Union’ın Sözcüsü Oliver Richardson, “Kabin memurlarının aldıkları ücret tam olarak kırılma noktasında. İkinci bir iş yapmak zorunda kalıyorlar, işe uçamayacak şekilde geliyorlar.” ifadelerini kullandı.
Richardson, 2011’den itibaren BA çalışanlarının yoksulluk sınırının altında ücretlendirildiğini ileri sürdü.
Sendikadan yapılan açıklamada da British Airways‘in kabin görevlilerinin yıllık kazancının 21 bin ila 25 bin sterlin arasında olduğunu duyurmasına karşın çalışanların eline yaklaşık 12 bin sterlin geçtiği belirtildi.
British Airways’ten yapılan açıklamada ise 2 gün boyunca Londra‘daki Heathrow, Gatwick ve London City hava alanlarından yapılacak uçuşların büyük çoğunluğunda herhangi bir aksamanın olmayacağı bildirildi. (haberler.com)
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