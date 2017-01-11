Fernando Torres, İngiltere Championship’te oynayacak

Tecavüzcü ve işkenceci rap yıldızı 23 yıl hapis yatacak— 11 Ocak 2017
Genç kadına üç gün boyunca tecavüz ederek rol aldığı filmdeki gibi işkence uygulayan İngiliz rap şarkıcısı 23 yıl hapse mahkum oldu.
Bir dönem dünyanın en iyi golcülerinden biri olarak kabul edilen Fernando Torres, İngiltere Championship ekiplerinden Newcastle United’dan gelen teklifi kabul etti.
Son günlerde adı Beşiktaş‘la anılan Fernando Torres‘in yeni adresi belli oldu.
İngiliz basını Atletico Madrid‘in yollarını ayırma kararı aldığı İspanyol golcünün Newcastle United’dan gelen transfer teklifini kabul ettiğini açıkladı. Torres’in transferi için İspanyol teknik adam Benitez’in oyuncu ile bir görüşme yaptığı ve bu görüşme sonrasında futbolcunun ikna olduğu ifade edildi.
Transferle ilgili kısa süre içerisinde resmi açıklamaların yapılacağı aktarıldı. Fernando Torres transferde bir pürüz çıkmaması durumunda sezonun ikinci yarısını Championship’te geçirecek.
Newcastle United, İngiltere Championship’te 25 maçta topladığı 52 puanla ikinci sırada yer alıyor. (haberler.com)
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