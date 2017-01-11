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İngiltere’ye AB’den çıkışta 5 yıllık geçiş süreci istendi

— 11 Ocak 2017

Londra Borsası Grubu (LSE) Üst Yöneticisi Xavier Rolet

İngiliz Parlamentosunda vekillerin sorularını yanıtlayan Londra Borsası Grubu (LSE) Üst Yöneticisi Xavier Rolet, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılırken en az beş yıllık bir geçiş sürecine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

ndra Borsası Grubu (LSE) Üst Yöneticisi Xavier Rolet İngiltere’nin  Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılırken en az beş yıllık bir geçiş sürecine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

İngiliz Parlamentosunda vekillerin sorularını yanıtlayan Rolet, ülkede finansal istikrarın korunabilmesi için İngiltere’nin AB’den çıkışı için beş yıllık bir geçiş sürecinin gerekli olduğunu kaydetti.

AB’den resmen çıkış sürecini başlatacak olan 50. Maddenin yürürlüğe sokulması ile iki yıl içerisinde tüm müzakereleri tamamlaması gerektiğini hatırlatan Rolet, bu sürenin yeterli olmadığını savundu.

Rolet, “Mali istikrarının sağlanması için yapılması gereken mevcut ticaret şartlarının korunması. En azından bir süreliğine muhafaza edilmesi.” ifadelerini kullandı.

LSE Üst Yöneticisi Rolet, İngiltere’nin gerekli düzenlemeleri yapmadan birlikten ayrılması halinde Londra’nın finans merkezi City of London’dan çok sayıda çalışanın başka finans merkezlerine gidebileceği uyarısında bulundu.

Rolet, “Net bir istikamet olmadan, devam eden operasyonlarımız, işlerimiz ve müşterilerimiz bizi beklemez.” ifadesini kullandı. (aa)

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