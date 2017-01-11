Jeremy Corbyn’den geri adım— 11 Ocak 2017
Daily Telegraph, baş sayfasında yer verdiği haberde Jeremy Corbyn’in serbest dolaşımın sağlanması konusunda geri adım attığını, partinin göç politikalarının “kaosta” olduğunu yazdı.
Daily Telegraph, baş sayfasında yer verdiği haberde Jeremy Corbyn’in serbest dolaşımın sağlanması konusunda geri adım attığını, partinin göç politikalarının “kaosta” olduğunu yazdı.
Guardian gazetesi de, Corbyn’in gelir eşitsizliği konusunda bir düzenleme teklif ettiğini, ancak tavan ücret önerisini geri çektiğini aktardı.
Corbyn, patronların şirketlerindeki en düşük ücreti alan çalışanlarından 20 kat daha fazla maaş almasının önüne geçilmesi gerektiğini söylemişti. (bbctürkçe)
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