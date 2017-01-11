Londra Moda Haftası’nda erkek şıklığı

Londra Moda Haftası başladı. Erkek giyimin en gözde örneklerinin ve birbirinden iddialı markaların yeni kreasyonlarının sergileneceği haftaya Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan’da katıldı. Kendisi Brexit’in moda endüstrisine etkilerinden bahsetti:

“İngiltere’nin AB’de kalmasını isterdim. Sonuçlara katlanmalıyız ve Brexit’in hem moda endüstrisi için hem de ülkemiz için de çalıştığından emin olmalıyız. Moda endüstrisinin endişeleri ne, yetenekleri cezbetmeye devam edebileceğimizden emin olmak istiyorlar ve burada hükumet bu tip endişelere saygı duyuyor.”

İngiltere’nin gözde erkek giyim markası Topman Design, yeni koleksiyonunda parlak renkler ve geometrik desenlerle modern bir görünüm taşıyor.

İngiliz rap müzik sanatçısı Tinie Tempah ise Londra Moda Haftası’nda ilk kez podyuma çıktı. Defilesinde müzisyen gündelik hayattaki erkeği konu aldığını belirtti:

“Açıkçası ben başkalarının tasarımlarını giydiğimde insanların ne kadar da tarz göründüğümü söylemelerinden sıkılmıştım. Bir süre sonra içindeki benlikten çok kıyafetlere değer biçildiğini hissediyorsunuz. Bilirsiniz işte; ‘Giydiği şey 800 Pound değerinde’ ya da ‘Tam bin Pound’ gibi sözler sarf ederler. Ben de kendimi bir manken gibi hissetmeye başlamıştım.”

Tinie Tempah’ın 2012 yılında kendi adıyla üretmeye başladığı tasarımları oldukça sade ve modern bir çizgiye sahip. (son.dakika)