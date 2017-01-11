LTM’den çifte galibiyet

2. Dünya Savaşı’nı dünyaya duyuran gazeteci öldü— 11 Ocak 2017
İngiliz savaş muhabiri Clare Hollingworth Hong Kong’da 105 yaşında hayatını kaybetti.
Londra Türk Masterler ve Londra Türk Masterler Legends takımları grup maçları şeklinde oynanan Barnet Veteran Kupası’nda rakiplerini mağlup etti.
Londra Türk Masterler, rakip Winchmore Hill’e 2-0 galip geldi. Temsilcimiz Ferrad Sofian ve Sezai Taşçı’nın kaydettiği gollerle sahadan galibiyetle ayrıldı.
Legends’ler ise Wadham Lodge sahasında Waltham Forets Vets’i 3-2 yenmeyi başardı. Golerden ikisini Hüseyin Cümbüşcü, diğerini Azmi Azmi attı.
Globe Rangers ise sahasında oynadığı UCL Academical ile 4-4 berabere kaldı. Gollerden birini Türk oyuncusu Yüceali Yılmaz’dan geldi. Takımda İsmet Doldur da forma giydi.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak