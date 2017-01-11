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LTM’den çifte galibiyet

— 11 Ocak 2017

LTM’nin iki takımı da Veteran Cup’ta rakiplerine üstünlük sağladı.

Londra Türk Masterler ve Londra Türk Masterler Legends takımları grup maçları şeklinde oynanan Barnet Veteran Kupası’nda rakiplerini mağlup etti.

Londra Türk Masterler, rakip Winchmore Hill’e 2-0 galip geldi. Temsilcimiz Ferrad Sofian ve Sezai Taşçı’nın kaydettiği gollerle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Legends’ler ise Wadham Lodge sahasında Waltham Forets Vets’i 3-2 yenmeyi başardı. Golerden ikisini Hüseyin Cümbüşcü, diğerini Azmi Azmi attı.

Globe Rangers ise sahasında oynadığı UCL Academical ile 4-4 berabere kaldı. Gollerden birini Türk oyuncusu Yüceali Yılmaz’dan geldi. Takımda İsmet Doldur da forma giydi.

 

 

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