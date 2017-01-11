Olaylı maçı Dumlupınar kazandı: 4-3

Wadham Lodge sahasına alınan Birinci Küme’nin ilk yarıdan kalan erteleme maçında Dumlupınar, Esenler’e 4-3 galip geldi.

David’in golüyle öne geçen Dumlupınar, Eduardo’nun sayısını önleyemedi ve devre 1-1 bitti. Dumlupınar ikinci yarıda David’in penaltısıyla 2-1 öne geçti, ama Junior skoru yeniden eşitledi: 2-2. Dumlupınar bir penaltı daha kazandı. Ancak bu atışı David değerlendiremedi. Esenlerli kenar yönetimi her iki penaltı kararında da hakem Osman Özpaşa’yı ve Federasyon üyelerini protesto etti.Gerilimli ve itirazlarla geçen kalan sürede Ertürk, Esenler’i 3-2 öne geçirdi. Oyunu bırakmayan Dumlupınar Mete ile skoru 3-3 yaptıktan sonra uzatma dakikaları içinde Roman Persil ile son golü bularak skoru 4-3 yaptı.

Esenler yöneticisi Zafer Koçak, hakemin aleyhlerine kasıtlı kararlar verdiğini, daha 20. dakikada kendi futbolcularının boğazına sarılan Dumlupınar’ın siyahi futbolcusuna yan hakemin de uyarısına rağmen kırmızı yerine sarı kart vererek olayı geçiştirdiğini iddia etti.