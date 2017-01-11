Londra Gazete
Son haberler
10 Ocak 2017 - Kız arkadaşını dövüp, bıçaklayan Halil’e 19 yıl 8 ay hapis cezası
9 Ocak 2017 - Zeren Safa ailesi ve arkadaşları tarafından anıldı
8 Ocak 2017 - “İnsan sigarayı önce beyninde bırakmalı”
7 Ocak 2017 - Siber güvenlik
7 Ocak 2017 - “İnsan sigarayı önce beyninde bırakmalı”
Home / Spor / Olaylı maçı Dumlupınar kazandı: 4-3

Olaylı maçı Dumlupınar kazandı: 4-3

— 11 Ocak 2017

Haftayı üç puanla kapatan Dumlupınar’ın daha önceki kadrolarından biri.

Wadham Lodge sahasına alınan Birinci Küme’nin ilk yarıdan kalan erteleme maçında Dumlupınar, Esenler’e 4-3 galip geldi.

David’in golüyle öne geçen Dumlupınar, Eduardo’nun sayısını önleyemedi ve devre 1-1 bitti. Dumlupınar ikinci yarıda David’in penaltısıyla 2-1 öne geçti, ama Junior skoru yeniden eşitledi: 2-2. Dumlupınar bir penaltı daha kazandı. Ancak bu atışı David değerlendiremedi. Esenlerli kenar yönetimi her iki penaltı kararında da hakem Osman Özpaşa’yı ve Federasyon üyelerini protesto etti.Gerilimli ve itirazlarla geçen kalan sürede Ertürk, Esenler’i 3-2 öne geçirdi. Oyunu bırakmayan Dumlupınar Mete ile skoru 3-3 yaptıktan sonra uzatma dakikaları içinde Roman Persil ile son golü bularak skoru 4-3 yaptı.

Esenler yöneticisi Zafer Koçak, hakemin aleyhlerine kasıtlı kararlar verdiğini, daha 20. dakikada kendi futbolcularının boğazına sarılan Dumlupınar’ın siyahi futbolcusuna yan hakemin de uyarısına rağmen kırmızı yerine sarı kart vererek olayı geçiştirdiğini iddia etti.

 

 

 

﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

05 Ocak 2017 Perşembe
Sayı 827

Gazete kapak arşivi

İngilizce bölümünden

Magazin haberleri

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close