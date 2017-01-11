Pazarcıklı’lar, La Royale de eğlendi

Tecavüzcü ve işkenceci rap yıldızı 23 yıl hapis yatacak— 11 Ocak 2017
Genç kadına üç gün boyunca tecavüz ederek rol aldığı filmdeki gibi işkence uygulayan İngiliz rap şarkıcısı 23 yıl hapse mahkum oldu.
İngiltere Pazarcıklılar Sosyal ve Kültürel Dayanışma Derneği’nin (Paz-Der UK) düzenlediği yılbaşı eğlencesine büyük bir katılım sağlandı.
7’den 70’e çok sayıda Pazarcıklının türküler, halaylar ve danslar eşliğinde eğlendiği yılbaşı gecesi La Royale Banqueting Suite’te gerçekleştirildi. Misafirlere leziz yemekler ile mezelerin ikram edildiği gece geç saatlere kadar devam etti.
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