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Sterlin bu sabah 4.7019 TL oldu

— 11 Ocak 2017

ABD doları ve ardından Euro’da bu sabah yükselerek rekor tazelemelerin İngiliz Sterlinin de bu sabahki alış ve satış fiyatları belli oldu.

Döviz.com’un verilerine göre 1 Sterlin sabah saatlerinde alış olarak 4.7019 TL’den, satış olarakda 4.7040’dan işlem gördü.

DOLAR DA  BİR REKOR DAHA

Dün yeni rekorlarla 3.80’i aştıktan sonra akşam Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) müdahalesiyle 3.78’e kadar düşen dolar, bu sabah 3.89’un üzerine çıkarak rekor tazeledi.

TSİ 08:23’te Dolar/TL kuru 3.8951’e çıkarak rekor tazeledi.

Dolar/TL kuru saat 11:00 itibarıyla 3,85’ten işlem görüyor.

TL’nin Dolar karşısındaki günlük değer kaybı yüzde 2.5’i aştı.

Dün tarihinde ilk kez 4 lirayı aşan Euro da Uzakdoğu piyasalarının etkisiyle 4.10’u gördüyse de saat 9.00 itibariyle 4.0496 liradan işlem gördü.

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