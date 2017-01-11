Tecavüzcü ve işkenceci rap yıldızı 23 yıl hapis yatacak

Genç kadına üç gün boyunca tecavüz ederek rol aldığı filmdeki gibi işkence uygulayan İngiliz rap şarkıcısı 23 yıl hapse mahkum oldu.

DVS sahne adını kullanan İngiliz rap şarkıcısı ve aktör Courtney Hutchinson, geçtiğimiz senenin Şubat ayında Londra‘nın Inverness Mews semtindeki evinde adı açıklanmayan 20 yaşındaki genç kadını zorla alıkoydu. 5 Şubat Cuma gününden 7 Şubat Pazar gününe kadar süren tecavüz ve işkenceyle geçen üç gün, genç kadının çıplak ve yaralı halde Hutchinson’ın dairesinden kaçmasıyla son buldu. Snaresbrook Kraliyet mahkemesinde görülen davada 32 yaşındaki rapçinin kurbanı olan genç kadını elektrik kablosuyla kırbaçladığı ve tecavüz ettiği anları filme aldığı ortaya çıktı.

İĞRENÇ SUÇU İŞLEMEDEN KISA SÜRE ÖNCE FİLMDE ROL ALMIŞ

Rapçi DVS’nin, genç kadına tecavüz ve işkence etmesinden kısa bir süre önce İngiltere yapımı, suç ve mafya hayatını konu edinen ‘The Intent’ adlı bir filmde rol aldığı, bir sahnede elinde kızgın ütüyle bir adamı yakarak işkence eden karakteri canlandırdığı ortaya çıktı. Geçen sene Temmuz ayında filmin gösterime girmesinden kısa bir süre önce tutuklanan Hutchinson’ın iğrenç suçu basına yansıyınca filmin yapımcıları şok olduklarını açıklamıştı.

GENÇ KADINDAN KENDİSİNİ KIZGIN ÜTÜYLE YAKMASINI İSTEMİŞ

Hutchinson’ın kurbanı genç kadın, rapçinin Londra‘nın Newham bölgesinde bulunan dairesine gitmesinin hemen ardından saldırıya uğradı. Genç kadına zorla akşam yemeği yediren Hutchinson daha sonra kadına tecavüz etti. Ertesi gün şiddetin dozunu artıran rapçi, kurbanını saçlarından tutarak yerde sürükledi ve telefon şarj kablosuyla kırbaçladı. Kızgın ütüyle kendini yakmasını istediği kadın durması için yalvarınca sinirlenen Hutchinson kurbanının cildine ütü basarak işkence etti. Sosyal medyada “1ARDA” olarak da bilinen Hutchinson, genç kadının ellerini arkada tutmaya zorlayarak defalarca yüzüne ve boğazına darbeler indirdi.

GENÇ KADIN ÇIPLAK VE YARALI HALDE EVDEN KAÇTI

Gözü dönmüş adam, genç kadına ertesi gün ölebileceğini söyleyerek saat başı geri sayım yaptı. Psikolojisi bozulan kadına ayrıca ölmeden önce annesini arayarak vedalaşabileceğini söyledikten sonra da tecavüz etti. 7 Şubat Pazar günü genç kadını kaynar suyun altında duşa sokan Hutchinson, yanık yaralarına bastırarak kurbanına işkenceye devam etti. Cani rapçi bu süre zarfında genç kadının elbiselerini giymesine de izin vermedi. Kaçma fırsatını yakalayan genç kadın çıplak halde kendini sokağa attı. Hutchinson ‘seni şimdi yakaladım’ diye bağırarak kendisinden kaçan kurbanının peşine düştü. Gözü dönmüş rapçi ‘o benim karım’ dese de yoldan geçen biri durarak genç kadına yardım etti ve hastaneye götürdü.

SUÇLARINI KABUL EDEN RAPÇİ 23 YIL HAPSE MAHKUM OLDU

Genç kadının, bir kolunun çıktığı, gözünü çevreleyen kemiğin kırıldığı, göğsünde ve bacağında yanıklar oluştuğu, bıçaklanmaya bağlı elinden yaralandığı, burnunun kırıldığı ve sandalye bacağıyla vurulduğu için karın bölgesinde iç kanama olduğu rapor edildi. 9 Ocak günü Snaresbrook Kraliyet mahkemesinde duruşmaya çıkarılan Courtney Hutchinson, tecavüz ve zorla alıkoyma suçlamalarını kabul etmesinin ardından 23 yıl hapse mahkum edildi. (haberler.com)