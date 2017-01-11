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Veteranlarda ikinci yarı başladı

— 11 Ocak 2017

Veteranlar Türk Ligi’nde haftanın en iyileri seçilen futbolculara ödüllerini TTFF Başkanı Kemal Soyer verdi.

Locus Estate sponsorluğunda devam eden Türk Veteran Liglerinde ikinci yarı maçları başladı.

New River Sports Centre’da oynanan maçlarda lider Anatolia, zorlanmasına karşın Gaziantepspor engelini 3-1’lik skorla aşmasını bildi. Haftanın en gollü mücadelesinde Kaleburnu, Diyarbakırspor’a 7-3 galip geldi. O35 kategorisinde alınan diğer sonuçlar şöyle:

Yurtseven-Adana Demirspor: 4-2, Narlı FC-Kafkas Gençlik: 3-0, Maveriks-Akova: 2-0, Yeni Boğaziçi-Türkmenköy: 2-1

O45 kategosinde ise üç karşılaşma oynandı. Sonuçlar şöyle: Euromed-Yavruvatan: 4-2, Yeni Boğaziçi-Akdenizspor: 2-1, Türkmenköy-Vadili: 3-0.

Öte yandan haftanın en iyi futbolcuları olarak İbrahim Tümse (Yavruvatan), Erdoğan Çimen (Vadili), Hüseyin Cemgünal (Yeni Boğaziçi), Çetin Dedeoğluları (Yavruvatan) seçildi.

 

 

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