Veteranlarda ikinci yarı başladı

Locus Estate sponsorluğunda devam eden Türk Veteran Liglerinde ikinci yarı maçları başladı.

New River Sports Centre’da oynanan maçlarda lider Anatolia, zorlanmasına karşın Gaziantepspor engelini 3-1’lik skorla aşmasını bildi. Haftanın en gollü mücadelesinde Kaleburnu, Diyarbakırspor’a 7-3 galip geldi. O35 kategorisinde alınan diğer sonuçlar şöyle:

Yurtseven-Adana Demirspor: 4-2, Narlı FC-Kafkas Gençlik: 3-0, Maveriks-Akova: 2-0, Yeni Boğaziçi-Türkmenköy: 2-1

O45 kategosinde ise üç karşılaşma oynandı. Sonuçlar şöyle: Euromed-Yavruvatan: 4-2, Yeni Boğaziçi-Akdenizspor: 2-1, Türkmenköy-Vadili: 3-0.

Öte yandan haftanın en iyi futbolcuları olarak İbrahim Tümse (Yavruvatan), Erdoğan Çimen (Vadili), Hüseyin Cemgünal (Yeni Boğaziçi), Çetin Dedeoğluları (Yavruvatan) seçildi.