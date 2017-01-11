Veteranlarda ikinci yarı başladı

İngiltere’ye AB’den çıkışta 5 yıllık geçiş süreci istendi— 11 Ocak 2017
Londra Borsası Grubu (LSE) Üst Yöneticisi Xavier Rolet, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılırken en az beş yıllık bir geçiş sürecine ihtiyaç duyduğunu söyledi.
Locus Estate sponsorluğunda devam eden Türk Veteran Liglerinde ikinci yarı maçları başladı.
New River Sports Centre’da oynanan maçlarda lider Anatolia, zorlanmasına karşın Gaziantepspor engelini 3-1’lik skorla aşmasını bildi. Haftanın en gollü mücadelesinde Kaleburnu, Diyarbakırspor’a 7-3 galip geldi. O35 kategorisinde alınan diğer sonuçlar şöyle:
Yurtseven-Adana Demirspor: 4-2, Narlı FC-Kafkas Gençlik: 3-0, Maveriks-Akova: 2-0, Yeni Boğaziçi-Türkmenköy: 2-1
O45 kategosinde ise üç karşılaşma oynandı. Sonuçlar şöyle: Euromed-Yavruvatan: 4-2, Yeni Boğaziçi-Akdenizspor: 2-1, Türkmenköy-Vadili: 3-0.
Öte yandan haftanın en iyi futbolcuları olarak İbrahim Tümse (Yavruvatan), Erdoğan Çimen (Vadili), Hüseyin Cemgünal (Yeni Boğaziçi), Çetin Dedeoğluları (Yavruvatan) seçildi.
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