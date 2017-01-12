Arsene Wenger, amatör futbolcu Cohen Bramall’ı 40 bin sterlin’e aldı

Genç futbolculara olan ilgisiyle bilinen Arsenal menajeri Arsene Wenger, amatör futbolcu Cohen Bramall’ı 40 bin Sterlin bonservis bedeli karşılığında transfer etti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, amatör futbolcu Cohen Bramall’ı 40 bin Sterlin bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

DENEDİLER, SÖZLEŞME İMZALADILAR

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, İngiltere‘nin yarı profesyonel lig takımlarından Hednesford Town’un 20 yaşındaki savunma oyuncusu Bramall’ın iki denemede başarılı bir performans sergilediği ve 40 bin Sterlin bonservis bedeli karşılığında transfer edildiği belirtildi.

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WENGER: FANTASTİK YETENEKLERİ VAR

Bu sezon İngiltere temsilcisinin 23 yaş altı takımında forma giyecek İngiliz oyuncu hakkında değerlendirmelerde bulunan Arsenal‘in teknik direktörü Arsene Wenger, “Bramall genç, umut vadeden bir sol bek. Sadece üst liglerde tecrübe eksiği var ama fantastik yeteneklere sahip. İnanılmaz hızlı, iyi bir sol ayağı var ve çok istekli. Tüm bunlara bakılınca, heyecan verici bir transfer gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Bramall ise daha önce Crystal Palace ve Sheffield Wednesday takımlarıyla antrenmanlara çıkmasına rağmen teklif almadığını, Arsenal‘e transfer olarak rüyasını gerçekleştirdiğini söyledi.

HEDNESFORD TOWN’DAN KUTLAMA

Northern Premier Division’da şu anda dördüncü sırada yer alan Hednesford Town’da Başkan Steve Price da, Cohen’in fantastik bir şekilde Arsenal’e transfer olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

“Bize verdiği katkılara teşekkür ediyoruz” diyen Başkan Price, “Burada herkes onun gelecekte çok daha iyi yerlerde olmasını diliyor” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Market Drayton Town’dan, Hednesford Town’a gelen genç futbolcu 26 kez sahaya çıkarken, bir de gol attı.