BM Temsilcisi: Kıbrıs görüşmelerinde birçok konu çözüldü

BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide , Cenevre’deki görüşmelerde çok sayıda konunun çözüme kavuşturulduğunu, diğer konularda da çözüme yakın olunduğunu söyledi.

Eide, görüşmelerde daha yapılacak iş olduğunu da vurguladı.

Eski Norveç Dışişleri Bakanı, “En zorlu konuları ele aldık. Hemen hemen hepsini görüştük, bir çoğunu çözüme kavuşturduk ve bazı diğer konuları çözmeye yakınız. Hala yapacak iş var” dedi.

AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker de görüşmelerin yarın olumlu bir şekilde sonuçlanmasını umduğunu ve müzakerelerin “Kıbrıs’ta normalleşme için en son şans olduğuna inandığını” ifade etti.

Juncker Malta’nın başkenti Valetta’da yaptığı açıklamada “Riskli bir süreç ama barış söz konusu olduğunda riskler almalısınız. Risk almayanlar aslında daha büyük bir risk alıyor. Bence adayı yeniden birleştirme vakti geldi. İki toplum lideri de mükemmel bir iş çıkartıyor ve Cenevre’deki görüşmelerin yarın olumlu bir şekilde sonuçlanmasını umuyorum” dedi.

Anastasiades ve Akıncı, Cenevre görüşmelerinden önce 18 ay süren bir müzakere süreci yürütmüşlerdi.

Liderlerin varacağı herhangi bir potansiyel uzlaşmanın referanduma sunulması gerekiyor.

2004’te gündeme gelen ve eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan’a atıfla “Annan Planı” diye anılan uzlaşma, Kıbrıslı Türkler’in çoğunluğu tarafından kabul edilmiş, ancak Rumlar’ın büyük kısmı planı reddetmişti. (bbctürkçe)