Cenevre’de tarihi anlar
— 12 Ocak 2017
İsviçre‘nin Cenevre kenti Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde Uluslararası Konferans’a ev sahipliği yapıyor.
İsviçre’nin Cenevre kentinde Pazartesi günü Kıbrıs görüşmeleri bugün itibariyle beşli formata dönüştü. Cenevre bugün, tarafların yanı sıra garantör ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımı ile gerçekleştirilen Uluslararası Konferans’a ev sahipliği yapıyor. BM Cenevre Merkezi’nde yapılan tarihi konferansa KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, güney Kıbrıs Başkanı Nikos Anastasiadis ile garantör ülkeler adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson katılıyor..
Yunan Hükümet Sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini ancak önemli konuların henüz sonuçlanmadığını ifade etmişti.
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